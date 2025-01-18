В Таганроге устранили коммунальную аварию и подают тепло для восьми тысяч человек

В Таганроге завершены работы на котельной, где в субботу, 18 января, произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла остались жильцы 118 жилых домов. В них живут около восьми тысяч человек. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.