В Таганроге устранили коммунальную аварию и подают тепло для восьми тысяч человек

В Таганроге завершены работы на котельной, где в субботу, 18 января, произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла остались жильцы 118 жилых домов. В них живут около восьми тысяч человек. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.
Об аварии Светлана Камбулова сообщила горожанам в 11:03, а спустя два часа известила жителей о ходе ремонтных работ, рассказав, что рабочие выполнили ремонт котла и заменили задвижку диаметром 200 миллиметров.
— Работы на котельной по улице Ленина, 220, завершены. Специалисты МУП «Городское хозяйство» выполнили необходимый ремонт. Идет заполнение системы. В течение ближайших двух часов тепло вернется в дома жителей города, — проинформировала горожан в своем блоге глава приморского города.