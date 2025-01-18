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«Столица у нас в стране одна — Москва». Олимпийская чемпионка Роднина раскритиковала Петербург

Трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976 и 1980), советская фигуристка и ныне депутат Госдумы от Единой России Ирина Роднина раскритиковала Санкт-Петербург за статус культурной столицы. Об этом в субботу, 18 января, сообщил портал Sport24 со ссылкой на саму спортсменку.

Источник: РИА "Новости"

Роднина заявила, что не понимает, почему для Петербурга постоянно придумывают различные восхваляющие эпитеты, хотя в России только одна столица.

«Не понимаю, почему для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия: то это вторая столица, то культурная, то спортивная. Столица у нас в стране одна — Москва, чисто географически. Все остальное не имеет значения», — заявила она в разговоре с корреспондентом Sport24.

Фигуристка добавила, что тоже может «назвать себя по-всякому, хоть Шамаханской царицей».