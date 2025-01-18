«Столица у нас в стране одна — Москва». Олимпийская чемпионка Роднина раскритиковала Петербург

«Не понимаю, почему для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия: то это вторая столица, то культурная, то спортивная. Столица у нас в стране одна — Москва, чисто географически. Все остальное не имеет значения», — заявила она в разговоре с корреспондентом Sport24.