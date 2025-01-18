В СК рассказали о задержке автобусов в Суворовском в Ростове после проверки

— Расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвещающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Оно было возбуждено после падения женщины из салона автобуса и получения ей травм, — проинформировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области. — Поскольку транспорт выполняет рейсы от имени перевозчика ООО «Южная транспортная компания», то в рамках расследования выполняется проверка.