В СК рассказали о задержке автобусов в Суворовском в Ростове после проверки

Задержку общественного транспорта на два часа утром в субботу, 18 января, в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону прокомментировали следователи. По информации пресс-службы СУ СК по Ростовской области, перевозчик снял с маршрута несколько автобусов после проверки. Причиной этому стало возбуждение уголовного дела.
— Расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвещающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Оно было возбуждено после падения женщины из салона автобуса и получения ей травм, — проинформировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области. — Поскольку транспорт выполняет рейсы от имени перевозчика ООО «Южная транспортная компания», то в рамках расследования выполняется проверка.
Следователи и специалисты по транспорту осмотрели автобусы, которые выполняют пассажирские перевозки, проверили их техническую проверку.
— В более чем 30 пассажирских автобусах выявлены технические неисправности, кроме того, предрейсовое медицинское освидетельствование не прошли более десяти водителей. В связи с этим руководством компании принято решение о невыпуске ряда автобусов на маршруты.