Крымчанам объяснили, почему ездить в маршрутках стало дороже

— Нам каждый раз неприятно обращаться в Минтранс, Госкомитет по ценам и тарифам с ходатайством о пересмотре тарифов, но жизнь вынуждает, — просит понять Лудчак. — Топливо выросло на 15%, запчасти — на 30−35%, обслуживание транспорта — в 2 раза. Да что говорить, если минимальная заработная плата с учетом нового МРОТ за два года выросла на 35,1%. И мы сможем повысить зарплаты нашим водителям и слесарям.