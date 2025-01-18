Крымчанам объяснили, почему ездить в маршрутках стало дороже

Чтобы остаться на плаву.
19 декабря 2024 года Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым был издан указ, которым с 1 января установлены новые тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте на территории Крыма. Согласно документу, стоимость проезда в городском транспорте повышается в среднем на 5 рублей: с 25−30 рублей (в зависимости от оплаты наличкой или банковской картой) до 30−35 рублей. В Бахчисарае, Саках, Судаке и пгт Черноморском стоимость проезда составила 27 и 32 рубля.
— Последнее изменение тарифа у нас было в январе 2023 года, — пояснил начальник управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта РК Тимур Сеттаров. — За эти два года выросла стоимость топлива, запчастей. Если мы хотим, чтобы наши транспортные предприятия оставались на плаву, нужно пересматривать тарифы.
О том, что это мера непопулярная не только среди населения, но и среди перевозчиков, говорит и президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.
— Нам каждый раз неприятно обращаться в Минтранс, Госкомитет по ценам и тарифам с ходатайством о пересмотре тарифов, но жизнь вынуждает, — просит понять Лудчак. — Топливо выросло на 15%, запчасти — на 30−35%, обслуживание транспорта — в 2 раза. Да что говорить, если минимальная заработная плата с учетом нового МРОТ за два года выросла на 35,1%. И мы сможем повысить зарплаты нашим водителям и слесарям.
По словам Зиновия Михайловича, если бы вышеперечисленные структуры не поддержали инициативу Ассоциации, транспортную отрасль, возможно, ждало бы и банкротство.
Где брать водителей?
Для определения стоимости тарифа нужно посчитать, во сколько обходится один километр для одного человека. Пробег делится на количество перевезенных пассажиров.
В ряде регионов, особенно курортных, после летнего сезона наблюдается снижение пассажиропотока. Здесь перевозчики несут больше всего убытков. Хорошо, что на подхвате есть ГУП РК «Крымтроллейбус», который подстраховывает частных перевозчиков, работающих в минус.
— Частники сами обращаются в Минтранс, просят расторгнуть с ними контракт в связи с убыточностью перевозок в ряде регионов. Тогда этот маршрут переходит «Крымтроллейбусу» без права выбора, потому что наша задача, чтобы все поселения были охвачены транспортной сетью, — говорит Лудчак.
Как отмечают в Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма, сдерживание роста тарифов происходит за счет того, что они регулируемые. Иначе стоимость проезда в городском транспорте была бы порядка 50 рублей.
Но ни один тариф не окупит стоимость автобуса. Если раньше их можно было купить за 7 миллионов, теперь новенький транспорт обходится в 12 млн рублей. С 2014 года в республике обновилось 90% подвижного состава. Появились валидаторы, спутниковая навигация ГЛОНАСС, кондиционеры — все эти блага цивилизации появляются в том числе благодаря пересмотру тарифов.
— С недавних пор в процесс контроля работы транспорта вовлечены главы и замы администраций, депутаты всех уровней, они знают, какой перевозчик за какой отвечает маршрут, — добавляет Тимур Сеттаров. — Депутатам, проводящим сход граждан, легче собрать жалобы и предложения граждан для, например, изменения расписания.
Без поддержки государства транспортной отрасли было бы туго. В частности, перевозчик получает компенсацию за провоз льготных категорий граждан, а их более 30. И к льготникам есть только одна просьба: всегда прикладывать банковскую карту к валидатору.
— Не приложил карту — поездку не зафиксировали. А значит, перевозчику не учли этого льготного пассажира, и за него он не получит денежные средства, — предупредил Сеттаров.
Средняя зарплата водителей — 45−50 тысяч рублей. На государственном предприятии — 80−120 тысяч рублей. Сейчас ведется работа по предоставлению жилья и обеспечению питанием. Все это делается для привлечения водителей, так как в республике дефицит кадров — 50%.
По мнению Зиновия Лудчака, еще сильнее может осложнить ситуацию установка тахографов, которая планируется уже в этом году. Тахограф — это специальное устройство, которое фиксирует данные о том, как водитель управляет автомобилем, сколько времени находится за рулем.
— Ситуация значительно ухудшится. Если мы сейчас позволяем себе 10 часов работать, то тогда водитель вынужден будет перейти на восьмичасовой рабочий день. И это при таком дефиците водителей, — подытожил президент Ассоциации перевозчиков.