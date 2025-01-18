В районе Башкирии закрыли небезопасную купель

В Абзелиловском районе Башкирии закрыли купель. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, купель находится в СК Динопарк в деревне Улянды. Решение было принято из-за несоответствия требованиям безопасности.
Спасатели также сообщили, что по состоянию на 19:00 в Башкирии в Крещенских купаниях приняли участие 176 человек.
По состоянию на 19:00 в Башкортостане приняли участие в Крещенских купаниях 176 человек. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.