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В районе Башкирии закрыли небезопасную купель

Решение было принято после обследования комиссии.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии закрыли купель. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, купель находится в СК Динопарк в деревне Улянды. Решение было принято из-за несоответствия требованиям безопасности.

Спасатели также сообщили, что по состоянию на 19:00 в Башкирии в Крещенских купаниях приняли участие 176 человек.

По состоянию на 19:00 в Башкортостане приняли участие в Крещенских купаниях 176 человек. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.