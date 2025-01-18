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Школы Приднестровья перейдут на удалёнку, но с учётом веерных отключений общих занятий у детей не будет

В Приднестровье объяснили, как будут проводиться дистанционные уроки, начиная с понедельника, 20 января, когда возобновится учёба школьников.

Источник: Комсомольская правда

Общих для всех учеников в классе занятий в строго определенное время не будет.

Учителя будут отправлять ученикам задания, и проверять их исполнение.

Работы будут проверяться и потом проводиться работа над ошибками.

Оценки тоже будут выставляться дистанционно.

Есть опыт пандемии, когда учителя записывали видеоуроки и другие методы дистанционного обучения. Их надо просто вспомнить.

Лишнюю неделю каникул детям придётся отработать в третьей четверти, заявили в местном министерстве просвещения. Материал постараются уплотнить, какие-то темы объединить.

За это дети получат бонус: продлевать занятия за счёт летних каникул им не будут, сказала Светлана Иванишина.

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