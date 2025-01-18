Школы Приднестровья перейдут на удалёнку, но с учётом веерных отключений общих занятий у детей не будет

Общих для всех учеников в классе занятий в строго определенное время не будет.
Учителя будут отправлять ученикам задания, и проверять их исполнение.
Работы будут проверяться и потом проводиться работа над ошибками.
Оценки тоже будут выставляться дистанционно.
Есть опыт пандемии, когда учителя записывали видеоуроки и другие методы дистанционного обучения. Их надо просто вспомнить.
Лишнюю неделю каникул детям придётся отработать в третьей четверти, заявили в местном министерстве просвещения. Материал постараются уплотнить, какие-то темы объединить.
За это дети получат бонус: продлевать занятия за счёт летних каникул им не будут, сказала Светлана Иванишина.