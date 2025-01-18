Мэрия Омска сделала заявление по свалке снега на Левобережье

"Сейчас на этом неразграниченном пустыре наблюдаются скопления снега, который привозят и сбрасывают здесь незаконно.
По обращениям из социальных сетей профильный департамент контроля мэрии неоднократно проводил выездные проверки этой территории, однако поймать нарушителей на месте не удалось.
Большую помощь оказывают омичи, присылающие видео и фото нарушителей, но для формирования доказательной базы и дальнейшего обращения в правоохранительные органы необходимы фиксация даты и времени, — это требование действующего законодательства, — рассказали в городской администрации.
Как сообщается, департамент контроля продолжит мониторинг этого участка.
В мэрии напомнили, что в Омске есть 6 официальных круглосуточных полигонов для приемки снега по талонам. А за несанкционированную свалку снега грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей.