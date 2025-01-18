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В селе Башкирии на пять лет хотят ввести сухой закон

Документ сейчас находится на стадии обсуждения.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском районе Башкирии администрация Скворчихинского сельсовета разработала законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в селе Кинзекеево в период с сентября 2025 года до сентября 2030 года. В настоящий момент проект проходит стадию обсуждения.

В обосновании к проекту сообщается, что его принятие будет способствовать популяризации здорового образа жизни, а также предупреждать совершение преступлений. Также указано, что причиной стало увеличение потребления алкоголя.

С инициативой о запрете выступили местные жители, по мнению которых данный способ является наиболее оптимальным. Ранее использовали другие решения, но они не приносили эффекта.

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