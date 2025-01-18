Под Ростовом 34-летний мужчина бросал на дорогу шипы, и к нему пришла полиция

В Ростовской области полицейские задержали 34-летнего мужчину, который словно ребенок решил похулиганить и проколоть покрышки движущимся автомобилям. Но его проделки могли привести к трагедии на дороге.
Как рассказали пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, в отдел полиции по Мясниковскому району обратились несколько местных жителей. Все они после поездки по хутору Недвиговка прокалывали шины своих автомобилей и находили в резине предметы, похожие на шипы.
Полицейские провели проверку, выявив причастного к опасным шуткам местного жителя и место, где он живет.
Им оказался 34-летний мужчина, дома у которого участковые нашли самодельные шипы, идентичные тем, что были разбросаны на дороге в хуторе Недвиговка и впились в покрышки автомобилей.
— По данному факту полицейскими проводится поверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, — прокомментировали в донском главке. — По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.