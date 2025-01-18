Под Ростовом 34-летний мужчина бросал на дорогу шипы, и к нему пришла полиция

Как рассказали пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, в отдел полиции по Мясниковскому району обратились несколько местных жителей. Все они после поездки по хутору Недвиговка прокалывали шины своих автомобилей и находили в резине предметы, похожие на шипы.