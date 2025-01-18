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Под Ростовом 34-летний мужчина бросал на дорогу шипы, и к нему пришла полиция

На Дону после жалоб водителей на разбросанные по дороге шипы полиция задержала мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полицейские задержали 34-летнего мужчину, который словно ребенок решил похулиганить и проколоть покрышки движущимся автомобилям. Но его проделки могли привести к трагедии на дороге.

Как рассказали пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, в отдел полиции по Мясниковскому району обратились несколько местных жителей. Все они после поездки по хутору Недвиговка прокалывали шины своих автомобилей и находили в резине предметы, похожие на шипы.

Полицейские провели проверку, выявив причастного к опасным шуткам местного жителя и место, где он живет.

Им оказался 34-летний мужчина, дома у которого участковые нашли самодельные шипы, идентичные тем, что были разбросаны на дороге в хуторе Недвиговка и впились в покрышки автомобилей.

— По данному факту полицейскими проводится поверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, — прокомментировали в донском главке. — По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.