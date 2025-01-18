С 20 января в Ростовской области возможны перебои в телевещании

Ростовская область, 18 января 2025. DON24.RU. В Ростовской области с 20 января начнутся временные помехи с теле- и радиосигналом. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть. В понедельник с 08:00 до 17:00 неполадки будут в Каменске-Шахтинском и Морозовске.