22 января подобная ситуация повторится в Сальском районе, в поселке Конезавод имени Буденного. Также в этот день с 10:00 до 19:00 проблемы с сигналом могут наблюдаться в Новочеркасске.
С 20 января в Ростовской области возможны перебои в телевещании
Ростовская область, 18 января 2025. DON24.RU. В Ростовской области с 20 января начнутся временные помехи с теле- и радиосигналом. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть. В понедельник с 08:00 до 17:00 неполадки будут в Каменске-Шахтинском и Морозовске.