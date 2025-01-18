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В Уфе произошла авария с машиной скорой помощи с экстренным пациентом внутри

В ГАИ Уфы сообщили подробности ДТП со скорой.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 января, в Уфе произошла авария с машиной скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ столицы Башкирии.

По предоставленным данным, в шестом часу вечера на перекрестке улиц Менделеева и Бакалинской 50-летний водитель автомобиля скорой марки «Газель» ехал с включенными звуковыми проблесковыми сигналами, когда столкнулся с «Ситроен».

В результате произошедшего пострадавших нет, однако в момент аварии в салоне скорой находился экстренный пациент. Обстоятельства случившегося выясняются.

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