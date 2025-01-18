В Уфе произошла авария с машиной скорой помощи с экстренным пациентом внутри

Сегодня, 18 января, в Уфе произошла авария с машиной скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ столицы Башкирии.
По предоставленным данным, в шестом часу вечера на перекрестке улиц Менделеева и Бакалинской 50-летний водитель автомобиля скорой марки «Газель» ехал с включенными звуковыми проблесковыми сигналами, когда столкнулся с «Ситроен».
В результате произошедшего пострадавших нет, однако в момент аварии в салоне скорой находился экстренный пациент. Обстоятельства случившегося выясняются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.