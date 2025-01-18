«Планета Океан» и «Мир танков»: какие культурные события ждут калининградцев

С 17 по 19 апреля пройдёт Балтийский культурный форум на тему «Культура победы и победа культуры». «Мы обсуждаем с Союзом фотохудожников проект о фотографах во время Великой Отечественной войны и во время специальной военной операции. Мы знаем о ярких фотографиях Великой Отечественной войны, но не знаем, кто был фотографом того или иного сюжета. Мы хотели бы исправить эту несправедливость. Однако пока сложно говорить о датах проекта», — сказал министр.