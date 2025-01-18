Хинштейн заявил о своем недоверии к чиновникам в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн вышел в Курске на стихийное собрание людей в центре города и пообщался с недовольными жителями приграничных районов. Он заверил собравшихся, что все, кто потерял свои дома из-за нападения ВСУ, получат жилищные сертификаты. Кроме того, Хинштейн сообщил, что он не доверяет местным чиновникам и считает, что многие из них должны понести наказание за коррупцию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
18 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн — судя по всему, неожиданно — вышел к жителям приграничных районов, собравшихся на стихийный митинг на площади возле здания региональной администрации. Людей очень волновал жилищный вопрос: врио губернатора спрашивали о сертификатах на жилье, об ипотеке и недостроенной или неоформленной в собственность недвижимости на территориях, попавших под удар ВСУ. Видеозаписи со стихийного митинга опубликовал Telegram-канал «Суджа родная».
В разговоре одна из жительниц заявила Хинштейну, что они теперь «остались бомжами», что вызвало эмоциональную реакцию с его стороны.
«Неправда, вы не бомжи. Бомж — это лицо без определенного места жительства, а вы все получите сертификаты и жилье», — сказал врио губернатора.
Разговор быстро перешел на тему обещаний представителей государства, и Хинштейн высказал критическое отношение к управленцам Курской области.
"Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства, — сказал Хинштейн. — По некоторым из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы.
Я считаю, что очень многие (…) должны ответить за все, что здесь происходило, и за коррупционные, в том числе, схемы".
Хинштейн предложил провести еще одну встречу с активистами, которых жители Суджанского района должны выбрать для представления их интересов. Он напомнил, что из-за действующего в регионе режима ЧС и КТО собрания численностью более 50 человек в одном месте запрещены, и это требование закона необходимо учитывать. По его словам, исключения делались только для новогодних и рождественских детских утренников. При этом на площади, по его словам, в этот момент присутствовало большее количество народа, но никаких санкций к людям применять не станут — «потому что я здесь стою и не дам ничего сделать».
«Не только для антикриза».
По мотивам этой встречи военный корреспондент Роман Алехин, который был советником бывшего врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, высказал предположение о причинах назначения Александра Хинштейна в регион.
«По сути, Александр Хинштейн анонсировал новые уголовные дела в отношении чиновников Курской области. Прогноз о том, что Хинштейн приехал в регион не только для антикриза, но и для того, чтобы хоть как-то почистить региональную власть от коррупции и коррупционеров — начинает подтверждаться открытыми заявлениями», — написал он в своем Telegram-канале.
Telegram-канал «Суджа инициативная» тем временем сообщил о встрече главы Суджанского района, глав сельских администраций, местных депутатов и активистов с советником Хинштейна Викторией Пеньковой. Она состоялась 18 января в здании администрации Курской области. Там были «озвучены вопросы, волнующие граждан».
«Особое внимание было уделено: организации вывоза граждан с оккупированной территории; включению всех населенных пунктов Суджанского района в программу получения сертификата без обследования жилья; финансовой поддержке жителей района», — говорится в сообщении.
До конца января должна пройти еще одна встреча рабочей группы для обсуждения этих вопросов.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области 5 декабря 2024 года.
«Сейчас там (в Курской области. — “Газета.Ru”) востребовано кризисное управление», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что в Курской области предстоит многое сделать для восстановления экономики и жилищно-коммунального хозяйства и обратил внимание Хинштейна на то, что в регионе необходимо организовать работу по помощи людям.