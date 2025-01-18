Хинштейн заявил о своем недоверии к чиновникам в Курской области

Хинштейн предложил провести еще одну встречу с активистами, которых жители Суджанского района должны выбрать для представления их интересов. Он напомнил, что из-за действующего в регионе режима ЧС и КТО собрания численностью более 50 человек в одном месте запрещены, и это требование закона необходимо учитывать. По его словам, исключения делались только для новогодних и рождественских детских утренников. При этом на площади, по его словам, в этот момент присутствовало большее количество народа, но никаких санкций к людям применять не станут — «потому что я здесь стою и не дам ничего сделать».