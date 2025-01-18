БАА: рекордное число новых автомобилей продали в Беларуси в декабре 2024

БАА сказала, что рекордное число новых автомобилей продали в Беларуси в декабре 2024. Подробности озвучили в пресс-службе Белорусской автомобильной ассоциации.
В сообщении сказано, что декабрь традиционно оказался месяцем-лидером по числу проданных автомобилей за год.
«В декабре 2024 года входящие в состав БАА автодилеры продали 7205 новых автомобилей, что на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023 года», — уточнили в БАА.
Уточняется, что основными причинами значительного роста общего объема продаж новых автомобилей в декабре 2024 года оказались маркетинговая активность (речь идет про предложения подарков, скидок, выгодных финансовых условий), рост спроса со стороны покупателей.
В автомобильной ассоциации обратили внимание на то, что лидирующую позицию в разрезе легковых авто традиционно занимают Geely (BelGee). Так, в декабре 2024 было продано 3567 единиц, или 53% от всех проданных новых легковых машин.
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