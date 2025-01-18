БАА: рекордное число новых автомобилей продали в Беларуси в декабре 2024

«В декабре 2024 года входящие в состав БАА автодилеры продали 7205 новых автомобилей, что на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023 года», — уточнили в БАА.