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В Уфе можно сдать елку на переработку

В столице Башкирии началась экологическая акция «Елки в щепки».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сегодня, 18 января началась экологическая акция «Елки в щепки». Жители Башкирии могут сдать елку на переработку и получить мандарин взамен.

По информации администрации столицы, акция будет также проходить 19, 25 и 26 января с 12:00 до 16:00.