В Уфе можно сдать елку на переработку

В Уфе сегодня, 18 января началась экологическая акция «Елки в щепки». Жители Башкирии могут сдать елку на переработку и получить мандарин взамен.
По информации администрации столицы, акция будет также проходить 19, 25 и 26 января с 12:00 до 16:00.
В столице Башкирии началась экологическая акция «Елки в щепки».
В Уфе сегодня, 18 января началась экологическая акция «Елки в щепки». Жители Башкирии могут сдать елку на переработку и получить мандарин взамен.
По информации администрации столицы, акция будет также проходить 19, 25 и 26 января с 12:00 до 16:00.