Факелы Ростральных колонн повторно зажгли. Так они выглядят в вечернее время

Увидеть колонны, зажженные в годовщину одного из важнейших событий Великой Отечественной войны, можно было в период с 10:00 до 12:00. Мы показывали, как они выглядели в объективе супервидовой вебкамеры проекта «Фонтанки» — «(От)Личный Петербург».