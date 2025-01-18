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Факелы Ростральных колонн повторно зажгли. Так они выглядят в вечернее время

Вечером в Санкт-Петербурге повторно зажгли огонь на Ростральных колоннах в День прорыва блокады Ленинграда.

Газовые факелы на стрелке Васильевского острова запечатлел фотограф «Фонтанки» 18 января.

Увидеть колонны, зажженные в годовщину одного из важнейших событий Великой Отечественной войны, можно было в период с 10:00 до 12:00. Мы показывали, как они выглядели в объективе супервидовой вебкамеры проекта «Фонтанки» — «(От)Личный Петербург».

Второй раз Ростральные колонны зажгли в 19:00, наблюдать за процессом горожане смогут до 22:00.

В эту дату в 1943 году, в ходе операции «Искра», удалось прорвать блокадное кольцо. Вышедшие на улицы и проспекты горожане ликовали. Рано утром 19 января город-герой был украшен флагами. Полностью блокадное кольцо было снято спустя год — 27 января 1944 года.

Сегодня на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда прошла торжественно-траурная церемония. С 82-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда петербуржцев поздравил губернатор Александр Беглов.

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