Факелы Ростральных колонн повторно зажгли. Так они выглядят в вечернее время

Газовые факелы на стрелке Васильевского острова запечатлел фотограф «Фонтанки» 18 января.
Увидеть колонны, зажженные в годовщину одного из важнейших событий Великой Отечественной войны, можно было в период с 10:00 до 12:00. Мы показывали, как они выглядели в объективе супервидовой вебкамеры проекта «Фонтанки» — «(От)Личный Петербург».
Второй раз Ростральные колонны зажгли в 19:00, наблюдать за процессом горожане смогут до 22:00.
В эту дату в 1943 году, в ходе операции «Искра», удалось прорвать блокадное кольцо. Вышедшие на улицы и проспекты горожане ликовали. Рано утром 19 января город-герой был украшен флагами. Полностью блокадное кольцо было снято спустя год — 27 января 1944 года.
Сегодня на площади Победы у Монумента героическим защитникам Ленинграда прошла торжественно-траурная церемония. С 82-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда петербуржцев поздравил губернатор Александр Беглов.