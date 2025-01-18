Госкомвоенпром Беларуси показал, как выглядит новый спасательный грузовик

В Госкомвоенпроме пояснили, что грузовик предназначен для оперативной доставки сотрудников МЧС, специального оборудования к месту возникновения ЧС природного, техногенного характера на расстоянии от места дислокации спецавтомобиля, в том числе при помощи авиации. Кроме того, данная машина предназначается для проведения поисково-спасательных работ в завалах разрушенных зданий, мероприятий, связанных с поиском и оказанием медпомощи пострадавшим.