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Госкомвоенпром Беларуси показал, как выглядит новый спасательный грузовик

Госкомвоенпром Беларуси показал новый спасательный грузовик.

Источник: Комсомольская правда

Госкомвоенпром Беларуси показал новый спасательный грузовик. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Государственного военно-промышленного комитета.

Сообщается, что Минский завод колесных тягачей вместе с компанией «НПП Инжиниринг Авто» поставил автомобиль для поисково-спасательных работ для Министерства по чрезвычайным ситуациям. Машина была разработана на базе МЗКТ-4503А.

В Госкомвоенпроме пояснили, что грузовик предназначен для оперативной доставки сотрудников МЧС, специального оборудования к месту возникновения ЧС природного, техногенного характера на расстоянии от места дислокации спецавтомобиля, в том числе при помощи авиации. Кроме того, данная машина предназначается для проведения поисково-спасательных работ в завалах разрушенных зданий, мероприятий, связанных с поиском и оказанием медпомощи пострадавшим.

Госкомвоенпром Беларуси показал новый спасательный грузовик. Фото: телеграм-канал Госкомвоенпром Беларуси.

Ранее Госкомвоенпром Беларуси показал видео испытаний нового бронетранспортера V-2.

Кроме того, Госкомвоенпром сказал о работе по созданию ракетного комплекса ближнего действия.

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Кстати, сроки для выкупа арендного жилья могут измениться в Беларуси.