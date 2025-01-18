Госкомвоенпром Беларуси показал, как выглядит новый спасательный грузовик

Госкомвоенпром Беларуси показал новый спасательный грузовик. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Государственного военно-промышленного комитета.
Сообщается, что Минский завод колесных тягачей вместе с компанией «НПП Инжиниринг Авто» поставил автомобиль для поисково-спасательных работ для Министерства по чрезвычайным ситуациям. Машина была разработана на базе МЗКТ-4503А.
В Госкомвоенпроме пояснили, что грузовик предназначен для оперативной доставки сотрудников МЧС, специального оборудования к месту возникновения ЧС природного, техногенного характера на расстоянии от места дислокации спецавтомобиля, в том числе при помощи авиации. Кроме того, данная машина предназначается для проведения поисково-спасательных работ в завалах разрушенных зданий, мероприятий, связанных с поиском и оказанием медпомощи пострадавшим.
Госкомвоенпром Беларуси показал новый спасательный грузовик. Фото: телеграм-канал Госкомвоенпром Беларуси.
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