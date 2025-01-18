Дети и взрослые разрисовали стены ледового городка в Екатеринбурге

В Историческом сквере Екатеринбурга закрывается Ледовый городок. Последний день работы объекта — воскресенье, 19 января. В субботу в городке по традиции провели конкурс «Ледовое граффити». В воскресенье здесь пройдет фестиваль ледолазанья «Ледовый штурм».