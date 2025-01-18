Дети и взрослые разрисовали стены ледового городка в Екатеринбурге

В Историческом сквере Екатеринбурга закрывается Ледовый городок. Последний день работы объекта — воскресенье, 19 января. В субботу в городке по традиции провели конкурс «Ледовое граффити». В воскресенье здесь пройдет фестиваль ледолазанья «Ледовый штурм».
На конкурсе «Ледовое граффити» дети разрисовали гуашью ледовый забор, протянувшийся вдоль исторических зданий Екатеринбургского завода. Взрослые участники фестиваля из молодежного клуба «Уральский следопыт» разрисовывали краской из баллончиков стены около главной городской ели.
Одно граффити около елки — на туристическую тему, с медведем и горами, на другом изображена Хозяйка Медной горы в образе ящерицы, на третьем рисунке — символика фестиваля «Ледовый штурм».