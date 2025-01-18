«Eлковорот» в Симферополе: куда нести новогоднее дерево

«В Симферополе начинается прием новогодних красавиц на переработку. 19 и 26 января с 11 до 15 часов вы сможете сдать хвойные новогодние деревья на переработку», — сказано в сообщении.
Пункты приема елок расположены возле торгово-развлекательного комплекса «Меганом», на пересечении улицы Павленко и бульвара Ленина, по улицам Героев Сталинграда, 3, Маршала Жукова, 15, Киевская, 137, Беспалова (у школы № 8), Лермонтова, 16 (у «Крымсоюзпечати»), Кечкеметская, 198, на проспекте Победы, 95, бульваре Франко, 6 В.
Также елки принимают в парках имени Тренева и Шевченко, в сквере Мира, по адресам Киевская, 123, Киевская, 7 В, 60 лет Октября, 18, Дмитрия Ульянова, 1А.
«Раздевая» елку, ее нужно «поблагодарить» и не выкидывать на свалку — нельзя выкидывать то, что приносило радость, это уводит удачу из дома, рекомендует исследователь народных практик Вероника Белозерова.