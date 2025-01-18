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«Eлковорот» в Симферополе: куда нести новогоднее дерево

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. В Симферополе определили адреса приема новогодних елок на переработку в рамках акции экологический «Eлковорот». Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«В Симферополе начинается прием новогодних красавиц на переработку. 19 и 26 января с 11 до 15 часов вы сможете сдать хвойные новогодние деревья на переработку», — сказано в сообщении.

Пункты приема елок расположены возле торгово-развлекательного комплекса «Меганом», на пересечении улицы Павленко и бульвара Ленина, по улицам Героев Сталинграда, 3, Маршала Жукова, 15, Киевская, 137, Беспалова (у школы № 8), Лермонтова, 16 (у «Крымсоюзпечати»), Кечкеметская, 198, на проспекте Победы, 95, бульваре Франко, 6 В.

Также елки принимают в парках имени Тренева и Шевченко, в сквере Мира, по адресам Киевская, 123, Киевская, 7 В, 60 лет Октября, 18, Дмитрия Ульянова, 1А.

«Раздевая» елку, ее нужно «поблагодарить» и не выкидывать на свалку — нельзя выкидывать то, что приносило радость, это уводит удачу из дома, рекомендует исследователь народных практик Вероника Белозерова.