Спасатели заступили дежурить на новосибирские купели

В Новосибирске в полночь горожане начали праздновать Крещение Господне. Они окунаются в купели, на которых начали дежурить спасатели.
— Спасатели МАСС заступили на купели, которые открыты с 00:00 по адресам: Заобская 97 и НВХ пляж Бумеранг. Не забывайте о мерах безопасности, — рассказали в МКУ МАСС.
Корреспондент КП-Новосибирск уточнил, что всего в Новосибирской области работают 29 купелей. Будут дежурить 432 человека, толщина льда от 40 до 60 сантиметров.
КП-Новосибирск ведет прямую трансляцию с одной из купелей.