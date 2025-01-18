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Спасатели заступили дежурить на новосибирские купели

Горожане празднуют Крещение Господне, окунаясь в проруби.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в полночь горожане начали праздновать Крещение Господне. Они окунаются в купели, на которых начали дежурить спасатели.

— Спасатели МАСС заступили на купели, которые открыты с 00:00 по адресам: Заобская 97 и НВХ пляж Бумеранг. Не забывайте о мерах безопасности, — рассказали в МКУ МАСС.

Корреспондент КП-Новосибирск уточнил, что всего в Новосибирской области работают 29 купелей. Будут дежурить 432 человека, толщина льда от 40 до 60 сантиметров.

КП-Новосибирск ведет прямую трансляцию с одной из купелей.

МЧС