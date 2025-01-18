Госстандарт Беларуси запретил продавать популярное российское желе

В сообщении сказано, что под запретом оказалось желе с соком манго с маркировкой «Аппетиссимо», выпущенное Преображенским молочным комбинатом (Москва). В Госстандарте обратили внимание на то, что при производстве указанного желе использовался незаявленный изготовителем в маркировке и недопустимый синтетический краситель тартразин (Е102) в количестве 10,5 мг/кг. Желе запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 20 января 2025 года.