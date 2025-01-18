Госстандарт Беларуси запретил продавать популярное российское желе. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что под запретом оказалось желе с соком манго с маркировкой «Аппетиссимо», выпущенное Преображенским молочным комбинатом (Москва). В Госстандарте обратили внимание на то, что при производстве указанного желе использовался незаявленный изготовителем в маркировке и недопустимый синтетический краситель тартразин (Е102) в количестве 10,5 мг/кг. Желе запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 20 января 2025 года.
Госстандарт Беларуси обнаружил краситель в популярном российском желе. Фото: danger.gskp.by.
Тем временем российское печенье «Орешек» со сгущенкой и «Картошка» запрещены в Беларуси.
Кстати, российский производитель отреагировал на запрет печенья «Картошка» в Беларуси.
Кроме того, популярные сказки Пушкина попали под запрет продажи в Беларуси.