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Госстандарт Беларуси запретил продавать популярное российское желе

Госстандарт Беларуси обнаружил краситель в популярном российском желе.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси запретил продавать популярное российское желе. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что под запретом оказалось желе с соком манго с маркировкой «Аппетиссимо», выпущенное Преображенским молочным комбинатом (Москва). В Госстандарте обратили внимание на то, что при производстве указанного желе использовался незаявленный изготовителем в маркировке и недопустимый синтетический краситель тартразин (Е102) в количестве 10,5 мг/кг. Желе запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 20 января 2025 года.

Госстандарт Беларуси обнаружил краситель в популярном российском желе. Фото: danger.gskp.by.

Тем временем российское печенье «Орешек» со сгущенкой и «Картошка» запрещены в Беларуси.

Кстати, российский производитель отреагировал на запрет печенья «Картошка» в Беларуси.

Кроме того, популярные сказки Пушкина попали под запрет продажи в Беларуси.