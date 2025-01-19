Не пролетит стальная птица: почему падают самолеты

В комплексе факторов, приведших к катастрофе, оказался не только сложный рельеф аэропорта Свальбард, но и различное понимание функции диспетчера в российской и норвежской авиации. Дело в том, что наши пилоты привыкли беспрекословно доверять диспетчерам, а на Шпицбергене их ждал диспетчер-информатор: «Его главная роль — не давать команды пилотам, а лишь снабжать их информацией. Позже эта маленькая, но очень важная деталь приведет к большому недопониманию. Информацию от этого диспетчера наши пилоты, привыкшие к тому, что всё, что говорит диспетчер, — это приказ, будут воспринимать как таковой и неукоснительно выполнять его рекомендации». Не способствовало взаимопониманию и недостаточное знание штурманом английского языка, и неправильное распределение обязанностей внутри экипажа: в результате штурман оказался перегружен, начал нервничать и ошибаться, перестал успевать за заблудившимся самолетом, который в итоге врезался в гору: «Авиакатастрофа стала крупнейшей по числу погибших в истории не только Норвегии, но и всей Скандинавии».