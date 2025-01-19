Время «Настоящих»: SHAMAN вышел на сцену МХАТ вместе с поэтами

Литературно-музыкальный вечер родился в арт-кластере «Таврида», и объединил молодых авторов, которые рассказывают о судьбах и чувствах жителей России, которым не безразлично, что происходит на освобожденных территориях. Как говорят создатели, «Настоящие» — это голос времени, который отражает нашу реальность. На театральных подмостках участники проекта выступили впервые. На сцене МХАТ к поэтам присоединились SHAMAN, рэпер ST, группа GRINKEVICH, Сергей Нихаенко. «Известия» побывали на представлении и оценили перспективы проекта.
Резиденты и большой бонус.
«Настоящие» — это единственный в России проект в формате зрелищного концерта-перфоманса, активно работающий с современными поэтами, пишущими на тему СВО. В постановке задействована целая плеяда современных российских авторов: Анна Ревякина, Михаил Мамаев, Антон Шагин, Марк Лешкевич, Софья Юдина, Игорь Караулов, Роман Сорокин, Дмитрий Ларионов, Александр Антипов, Татьяна Коптелова, Инна Теплова. В афише были также заявлены Захар Прилепин, Олег Рой, SHAMAN, рэпер ST, группа GRINKEVICH, Сергей Нихаенко, Сергей Чуйков, Владимир Бабенко, Тёма Куба, LEBEDEVA и Василий Пасечник. Достойный состав. Поэтому билеты на «Настоящих» были раскуплены, как только появились в продаже.
— Проект родился из литературной мастерской, в которой поэты много общались с участниками СВО, с очевидцами событий, с волонтерами, а кто-то сам ездил на Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее, — рассказала руководитель Арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева. — Эта лаборатория поспособствовала привлечению известных коллег, артистов, певцов. В итоге получился честный, очень искренний, пробивающий до слез концерт. То, что участники продемонстрируют со сцены — это прожитый ими опыт вместе с миллионами жителей Донбасса, с теми, в чей дом однажды постучалась беда.
Игорь Караулов принимал участие во всех проектах «Настоящие» с марта 2023 года. Впервые вечер поэзии прошел в Ленинской библиотеке (РГБ). Затем стихи и песни исполнялись на Международной выставке-форуме «Россия» и в Сириусе.
— Это для нас новый этап — прославленная театральная сцена, у которой больше возможностей декорации, другая компоновка, свет, звук, — поделился с «Известиями» поэт Игорь Караулов. — Но главное сохранено, костяк текстов тот же. А еще зрители услышат музыку. К нам добавятся резиденты Арт-кластера «Таврида» и еще SHAMAN. Также мы с нетерпением ждем Захара Прилепина. Думаю, это грандиозное событие для всей Москвы.
SHAMAN.
Зрители стали собираться у театра еще за два часа до начала. Многие приехали из других городов. Когда их запустили в фойе, выделить поклонников SHAMAN можно было легко по свитшотам «Я русский», «Победа».
Ради выступления артист прервал свой тур, во МХАТ прибыл прямиком из Саратова.
— Волнительно выступать на такой площадке, на сцену выйдет большое количество достойных людей, настоящих! — поделился SHAMAN с «Известиями». — Я не разделяю любовь к Родине, своей семье, к друзьям, к стране, для меня это одно целое. У меня даже в песне поется: «И хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно».
Как признался артист, в детстве он мечтал о сцене, но о музыкальной. И если во МХАТе он выступает в привычном амплуа, то 5 и 6 февраля исполнится мечта фанатов, SHAMAN споет главную партию в этно-опере «Князь Владимир», которую написал Игорь Матвиенко. В день премьеры композитор отметит свое 65-летие.
Песни с передовой.
Певец Сергей Нихаенко родом из Луганска. Он работал в Доме культуры Лутугино. А 23 февраля 2022 года, за день до начала СВО, пошел добровольцем защищать свою Родину. Попал служить в 202-й Стрелковый полк Второй отдельной гвардейской бригады народной милиции ЛНР.
— Песня «Травушка-муравушка» была написана в окопах и посвящается всем тем, кто сейчас на передовой, — рассказал «Известиям» Нихаенко. — Я не называю свои композиции патриотическими, они о любви, о человеке. Просто написаны в сложных обстоятельствах. С ними сложно пробиваться на федеральные каналы, но потихоньку мы пытаемся пробить бетон шоу-бизнеса своими музыкой, стихами, смыслами.
Песни Нихаенко поют на фронте. А репер ST записал вместе с Сергеем композицию «Мысли», которая стала саундтреком к сериалу «2022».
В концерте также принял участие заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. Он, как и его коллега, — участник специальной военной операции, куда отправился добровольцем и освобождал Мариуполь. Со сцены МХАТ он исполнил свою песню «Спит солдат».
Посвящается Юрию Никулину.
Роман Сорокин прочел со сцены стихотворение без названия, посвященное народному артисту СССР Юрию Никулину. У некоторых потекли слезы.
— В 2023 году было 100 лет Леониду Гайдаю, показывали его фильмы, — вспоминает Роман. — Я включил телевизор, шла «Бриллиантовая руку». И тут я услышал фразу, на которую никогда не обращал внимания. Когда капитан милиции в такси передает его герою Семену Горбункову пистолет, тот ответил: «С войны не держал боевого оружия». И я понял, что передо мной не комедийный актер, а сержант Юрий Никулин, который прошел всю войну. А Станислав Чекан, сыгравший милиционера — боевой летчик, Леонид Гайдай — тоже прошел войну, Анатолий Папанов — ветеран Великой Отечественной.
Как уверен автор, эта история рифмуется с тем, что происходит в зоне СВО. И теперь солдаты выполняют те же задачи, что и их деды на фронтах Великой Отечественной. И сейчас главная цель — борьба с нацизмом.
Александр Антипов — артист Московского театра поэтов Влада Маленко — замечает, что в обществе бытует мнение, что, после ухода Бродского, Евтушенко, Вознесенского, стихи писать некому.
— А ведь даже на наш ежегодно проводящийся «Филатов фест» присылают свои работы более двух тысяч поэтов, — говорит он. — Наша сверхзадача — создать пласт русской литературы из современных молодых поэтов. И они могут стать основой для потомков. Главное в поэзии должны быть правильные смыслы, чтобы в ней чувствовалась любовь к родине, как это считывается со строк Пушкина, Лермонтова, Есенина, поэтов-фронтовиков.
Как шутит Александр, ему однажды пришло послание от почитательницы: «Вы так хорошо пишете, что я думала, — вы уже умерли».
Не только Ленком.
Поэтесса Анна Ревякина на концерт приехала из Донецка. Она уверена, что русская поэзия развивается циклично. И очевидно, что сейчас мы переживаем всплеск, бум, который начался в 2022 году с началом СВО.
— На эту сцену выйдут настоящие авторы стихов современной России, и их поэзия будет звучать для того, чтобы наш зритель познакомился с ними, — считает актер Антон Шагин. — Враг клевещет и со своей стороны обрисовывает события. Но мы должны фиксировать эту трагедию с точки зрения правды и донести нашим детям, последующим поколениям.
Шагин не только служит в «Ленкоме Марка Захарова», снимается в кино, но еще и пишет стихи. На вечере он прочел «Из брони на нём — только крест…».
Захар Прилепин прочитал рассказ о том, как ему приснился Александр Захарченко. Погибший глава ДНР молчал, но что-то важное хотел сказать. Самое страшное, что приходило в голову, не хотелось произносить. Но когда 24 февраля 2022 года СМИ сообщили о начале СВО, писатель укрепился в страшной догадке — друг предупреждал о начале войны. «Помолитесь за наших ребят, защищающих мир…» продолжил Захар Прилепин. Вместе с ним строчки стихотворения Ивана Купреянова прочли Владимир Бабенко и Ярослав Дронов. А после все зрители, от партера до балконов, поднялись со своих мест. Со сцены зазвучали первые аккорды песни «Встанем», которую называют гимном СВО.
Завершился вечер продолжительными овациями. Хочется верить, что старания артистов не пройдут незамеченными, и «Настоящие» станет репертуарным спектаклем одного из столичных театров.