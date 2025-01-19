Время «Настоящих»: SHAMAN вышел на сцену МХАТ вместе с поэтами

— В 2023 году было 100 лет Леониду Гайдаю, показывали его фильмы, — вспоминает Роман. — Я включил телевизор, шла «Бриллиантовая руку». И тут я услышал фразу, на которую никогда не обращал внимания. Когда капитан милиции в такси передает его герою Семену Горбункову пистолет, тот ответил: «С войны не держал боевого оружия». И я понял, что передо мной не комедийный актер, а сержант Юрий Никулин, который прошел всю войну. А Станислав Чекан, сыгравший милиционера — боевой летчик, Леонид Гайдай — тоже прошел войну, Анатолий Папанов — ветеран Великой Отечественной.