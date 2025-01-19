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В Мозыре приступили к демонтажу центральной части моста через Припять

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мостостроители приступили к демонтажу центральной части моста через реку Припять в Мозыре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства транспорта и коммуникаций.

Как сообщили в министерстве, разбор центральной металлической фермы — трудоемкий и длительный процесс. Дорожникам поможет флот Белорусского речного пароходства.

По словам специалистов, немало времени потребовалось и на создание рабочей площадки под мостом. Река в этом месте глубокая и требовалось время, чтобы нарастить шпунт по ее периметру. Длина шпунта достигает 26 м.

Ремонт самого длинного в Беларуси автомобильного и пешеходного моста через реку Припять в Мозыре начался 26 ноября 2023 года. Работы выполняются в ускоренном темпе, чтобы в течение 25 месяцев завершить их и восстановить движение автотранспорта и пешеходов.

Мост длиной более 920 м построен в 1958 году. После масштабной реконструкции изменятся его габариты — он станет шире на 3 м.