В Мозыре приступили к демонтажу центральной части моста через Припять

Как сообщили в министерстве, разбор центральной металлической фермы — трудоемкий и длительный процесс. Дорожникам поможет флот Белорусского речного пароходства.
По словам специалистов, немало времени потребовалось и на создание рабочей площадки под мостом. Река в этом месте глубокая и требовалось время, чтобы нарастить шпунт по ее периметру. Длина шпунта достигает 26 м.
Ремонт самого длинного в Беларуси автомобильного и пешеходного моста через реку Припять в Мозыре начался 26 ноября 2023 года. Работы выполняются в ускоренном темпе, чтобы в течение 25 месяцев завершить их и восстановить движение автотранспорта и пешеходов.
Мост длиной более 920 м построен в 1958 году. После масштабной реконструкции изменятся его габариты — он станет шире на 3 м.