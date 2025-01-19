Когда не ждёшь. В каком возрасте мужчины чаще уходят от нелюбимых жён

Представьте, что семья пережила все кризисы и невзгоды, супруги давно вместе и уже уверены, что будут вместе до самого конца. Всё как в сказке: жили счастливо, дожили до старости и умерли в один день. Не факт! Потому что американские адвокаты, съевшие на разводах не одну собаку, уверены: самый опасный период только наступает. По их наблюдениям, чаще всего состоятельные мужчины уходят из семьи в пенсионном возрасте. В США и Европе этот возраст оценивают в 70 лет, в России — 60−65. Причиной развода они указывают «неудачный брак». Женщины сдаются раньше и подают на развод в возрасте 45−50 лет. И их понять можно: дети уже взрослые, силы ещё есть, средства позволяют, хочется пожить для себя. Но почему мужчины бросают жён так поздно?