Плеск воды на Марсе. Учёные взбудоражены находкой ровера Curiosity

В любом случае над дном кратера Гейла на примерно пять километров возвышается гора Шарп (официально — гора Эолида), которую считают состоящей из осадочных пород, а в её нижней части угадываются очень возможные озёрные отложения. У подножия этой горы, по берегу предполагаемого древнего кратерного озера, с 2012 года и по сей день путешествует марсоход Curiosity. И он нашёл там довольно богатый список «улик» в пользу того, что вода в кратере была, а возможно, какие-то её остатки и до сих пор сохранились: на склоне Эолиды наблюдают загадочное появление протяжённых, идущих сверху вниз полос в летнее время и не менее загадочное их исчезновение зимой. Не исключают, что в тёплые месяцы по склону стекает очень концентрированный рассол: солёная вода — природная «незамерзайка».