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Плеск воды на Марсе. Учёные взбудоражены находкой ровера Curiosity

Марсоход запечатлел рябь, которая возникает, когда ветер обдувает поверхность неглубокого стоячего озера.

Таким исследователи Марса представляют далёкое прошлое 154-километрового кратера Гейла, расположенного неподалёку от экватора Красной планеты. По примерным оценкам, он образовался от падения астероида примерно 3,7 миллиарда лет назад, и планетологи подозревают, что вскоре после этого заполнился водой.

Правда, судя по сложившейся у учёных картине эволюции Марса, в те времена его эра водного благоденствия уже приходила в упадок: тёплый и влажный климат постепенно стал меняться, что и привело к сегодняшнему довольно грустному состоянию Марса с его лютым холодом и очень разрежённой атмосферой. А некоторые сценарии марсианской истории вообще предполагают, что на планете в древние времена царило не такое уж «благоденствие»: водоёмы были, но стояли покрытые льдом.

В любом случае над дном кратера Гейла на примерно пять километров возвышается гора Шарп (официально — гора Эолида), которую считают состоящей из осадочных пород, а в её нижней части угадываются очень возможные озёрные отложения. У подножия этой горы, по берегу предполагаемого древнего кратерного озера, с 2012 года и по сей день путешествует марсоход Curiosity. И он нашёл там довольно богатый список «улик» в пользу того, что вода в кратере была, а возможно, какие-то её остатки и до сих пор сохранились: на склоне Эолиды наблюдают загадочное появление протяжённых, идущих сверху вниз полос в летнее время и не менее загадочное их исчезновение зимой. Не исключают, что в тёплые месяцы по склону стекает очень концентрированный рассол: солёная вода — природная «незамерзайка».

Так вот, в 2022 году ровер побывал в очень интересной местности, которую геологи называют эоловой формацией, — это значит, что породы там формировались под действием ветра. И сразу в двух разных местах там он заснял рябь: волнообразные длинные гребни высотой всего миллиметров по шесть каждый, расположенные на примерно одинаковых, тоже небольших, расстояниях.

Планетологи провели компьютерное моделирование, чтобы рассмотреть, как такое могло образоваться, и пришли к примечательному выводу: так должно было получиться на дне мелкого и притом стоячего водоёма из-за постоянного колыхания воды на поверхности. Как пишут исследователи, возникали так называемые гравитационные волны: ветер обдувал водную гладь, а сила тяжести стремилась её выровнять. Чтобы это оставило характерные следы на дне, водоём, по расчётам, должен иметь глубину меньше двух метров. В нынешней хилой атмосфере Марса для формирования такой ряби нужен ветер со скоростью 25−100 метров в секунду, но в древнем, гораздо более плотном, воздухе хватило бы и вполне умеренных, спокойных ветров.

Но самое важное во всём этом то, что даже в период предполагаемого постепенного упадка марсианской гидросферы вода на поверхности не просто ещё была, но и была свободна ото льда, то есть было довольно тепло. Это может пригодиться для прояснения давнего трудного вопроса о причинах исчезновения океанов, рек и озёр Красной планеты: в какой степени вся эта вода улетела в космос, а в какой её вобрал в себя марсианский грунт, то есть она на молекулярном уровне «встроилась» в структуру твёрдых пород, «гидратировала» их.