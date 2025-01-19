Появились новые свидетельства о «заказе» Тупака рэпером Пи Дидди

Ранее Пи Дидди был арестован по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в уголовном сговоре и содействии проституции. В его доме были обнаружены наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.