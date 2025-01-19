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Появились новые свидетельства о «заказе» Тупака рэпером Пи Дидди

Причиной для убийства могла стать ненависть Дидди к его конкуренту — музыкальному продюсеру Шугу Найту.

В новом судебном материале, касающемся расследования смерти рэпера Тупака Шакура, было включено интервью с главным обвиняемым по делу — экс-гангстером Дюэном «Кифой» Дэвисом. Об этом сообщает издание The Sun.

В стенограмме беседы Кифы с полицией Лас-Вегаса, состоявшейся в 2009 году, имя рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) упоминается 47 раз в различных формах.

По словам Кифы, ненависть Дидди к его конкуренту — музыкальному продюсеру Шугу Найту была настолько велика, что рэпер якобы при 45 свидетелях поклялся отдать миллионы за головы Шуга и Тупака Шакура.

Экс-гангстер добавил, что именно Пи Дидди оплатил «заказ» на Тупака, предоставив банде Кифы оружие и деньги через третьих лиц.

Ранее Пи Дидди был арестован по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в уголовном сговоре и содействии проституции. В его доме были обнаружены наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

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