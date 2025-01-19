Гол Матвея Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в выездном матче

Хоккеисты «Девилз» открыли счёт уже на 3-й минуте, автором гола стал Дуги Хэмилтон. На 22-й минуте благодаря россиянину Матвею Мичкову гости сравняли счёт, а на 53-й минуте Бобби Бринк принёс «Филадельфии» ещё одно очко. За две секунды до окончания матча Трэвис Конечны забросил в пустые ворота последнюю шайбу.