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В Тбилиси началась очередная антиправительственная акция

Проспект Руставели, прилегающий к парламенту, вновь закрыт для автомобильного движения.

Источник: Аргументы и факты

В Тбилиси началась очередная антиправительственная акция, участники которой требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время протестов. Об этом сообщает РИА Новости.

Проспект Руставели, прилегающий к парламенту, вновь закрыт для автомобильного движения. Перед началом главной акции протеста в центре столицы прошло шествие, в котором участники надели маски с изображением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Таким образом, они выразили свое недовольство ранее принятым парламентом законом о запрете ношения масок на митингах.

Ранее департамент миграции Грузии постановил, что 25 иностранных граждан, которые в конце 2024 года принимали участие в акциях протеста в Тбилиси. Отмечается, что 10 человек уже покинули страну.