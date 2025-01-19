В Тбилиси началась очередная антиправительственная акция, участники которой требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время протестов. Об этом сообщает РИА Новости.
Проспект Руставели, прилегающий к парламенту, вновь закрыт для автомобильного движения. Перед началом главной акции протеста в центре столицы прошло шествие, в котором участники надели маски с изображением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
Таким образом, они выразили свое недовольство ранее принятым парламентом законом о запрете ношения масок на митингах.
Ранее департамент миграции Грузии постановил, что 25 иностранных граждан, которые в конце 2024 года принимали участие в акциях протеста в Тбилиси. Отмечается, что 10 человек уже покинули страну.