МККК готов участвовать в операции по освобождению заложников в Газе

Международный Комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность взять на себя все необходимые аспекты операции по обмену заложниками и задержанными между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Представитель организации сообщил об этом журналистам в Женеве.
Он подчеркнул важность выполнения соглашения сторон, которое позволит воссоединить семьи по всему Израилю и на оккупированных палестинских территориях, а также обеспечить доставку жизненно важной гуманитарной помощи в Газу.
Представитель организации отметил, что МККК готовится к масштабной операции, которая включает освобождение и передачу как заложников, так и увеличение объемов гуманитарной помощи в Газу. Подготовка к таким операциям требует тщательной координации и согласования действий всех сторон, чтобы обеспечить безопасность и эффективность процесса.
Представитель МККК добавил, что подготовка включает в себя все аспекты, начиная от логистики транспортировки и увеличения численности персонала, до распределения необходимых материалов и подготовки сотрудников, которые будут принимать освобожденных, включая медицинских работников. Важным элементом является также детальное планирование мер безопасности, чтобы минимизировать риски во время проведения операции.
Напомним, движение ХАМАС и Израиль заключили соглашение, согласно которому с 19 января будет введен режим прекращения огня в секторе Газа. Первый этап прекращения огня продлится 42 дня.