МККК готов участвовать в операции по освобождению заложников в Газе

Представитель МККК добавил, что подготовка включает в себя все аспекты, начиная от логистики транспортировки и увеличения численности персонала, до распределения необходимых материалов и подготовки сотрудников, которые будут принимать освобожденных, включая медицинских работников. Важным элементом является также детальное планирование мер безопасности, чтобы минимизировать риски во время проведения операции.