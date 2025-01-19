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Климатолог Кокорин объяснил, к чему приведет слишком теплая зима

Морозы после оттепели приведут к образованию ледяной корки на дорогах.

Источник: Аргументы и факты

Слишком теплая зима может стать причиной гибели посевов, но это произойдет в случае, если при отсутствии снега ударят морозы. О последствиях теплой зимы aif.ru рассказал климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Специалисты по сельскому хозяйству говорят о том, что проблема обычно не в температуре, как таковой, а в том, что именно будет происходить, когда оттепель завершится. Сейчас оттепель почти на всей территории России. И я замечу, что это очень редкое явление. Нужно понимать, какой дальше будет сценарий. Если вначале выпадет много пушистого снега слоем в 10−15 см, а затем грянут морозы, то ничего плохого не произойдет, посевы будут укрыты снегом и не пострадают. Если же будет наоборот, то для посевов это будет плохо», — сказал эксперт.

Также Кокорин добавил, что морозы после оттепели приведут к образованию ледяной корки на дорогах.

«Что касается ледяных корок, то на севере, в Арктике, эта проблема касается северных оленей, а если говорить об основной части России, то ледяные корки затрагивают вопросы нашего с вами здоровья, а именно — сколько людей попадут в травмпункты. Теплая зима и варьирование температуры вокруг нуля ведет к повышенному образованию льда на тротуарах, дорогах и повсюду. Поэтому все мы должны быть осторожны», — заключил климатолог.

Ранее Алексей Кокорин заявил, что в 2025—2027 годах рекордной жары не будет.