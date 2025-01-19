Климатолог Кокорин объяснил, к чему приведет слишком теплая зима

«Специалисты по сельскому хозяйству говорят о том, что проблема обычно не в температуре, как таковой, а в том, что именно будет происходить, когда оттепель завершится. Сейчас оттепель почти на всей территории России. И я замечу, что это очень редкое явление. Нужно понимать, какой дальше будет сценарий. Если вначале выпадет много пушистого снега слоем в 10−15 см, а затем грянут морозы, то ничего плохого не произойдет, посевы будут укрыты снегом и не пострадают. Если же будет наоборот, то для посевов это будет плохо», — сказал эксперт.