Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Крещением Господним

«В Хабаровском крае, как и по всей стране, живут отзывчивые и добрые люди. Это подтверждает помощь, которую жители региона оказывают тем, кто в ней особенно нуждается. Сотни тонн гуманитарных грузов направляются на освобожденные территории, побратимам в Донбассе и бойцам на линии соприкосновения», — сказал губернатор края.