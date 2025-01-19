Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Крещением Господним

Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с праздником Крещения Господня. Хотя традиция омовения в проруби имеет древние корни, важно не забывать о смысле этого события. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди сказал, что этот день призывает каждого укрепиться в вере и благочестии, переосмыслить свои поступки и избавиться от того, что отягощает душу.
«В Хабаровском крае, как и по всей стране, живут отзывчивые и добрые люди. Это подтверждает помощь, которую жители региона оказывают тем, кто в ней особенно нуждается. Сотни тонн гуманитарных грузов направляются на освобожденные территории, побратимам в Донбассе и бойцам на линии соприкосновения», — сказал губернатор края.
Весомый вклад в эту работу вносит Приамурская митрополия Русской православной церкви. В храмах и приходах организован сбор вещей.
«Дорогие братья и сестры! В этот день желаю всем нам духовных и телесных сил, мира в душе и нерушимой веры! Еще раз поздравляю с праздником Крещения Господня», — сказал Дмитрий Демешин.