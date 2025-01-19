TikTok прекращает работу в США из-за запрета Байдена

Сервис создания и просмотра коротких видео TikTok объявил о прекращении своей работы в США с 19 января в связи с вступающим в силу запретом, инициированным уходящей администрацией президента Джо Байдена.
На этой неделе компания, имеющая около 170 миллионов пользователей в США, сообщила, что не получила от действующих властей никаких гарантий, которые бы позволили продолжить деятельность без риска штрафов для себя и своих партнеров.
Ожидается, что в воскресенье пользователи TikTok потеряют доступ к сервису, а мобильное приложение будет удалено из магазинов приложений Apple и Google. Согласно американскому законодательству, Министерство юстиции будет вправе взыскивать штрафы с этих платформ, а также с хостинг-провайдеров в размере до 5 тысяч долларов за каждого пользователя.
Ранее Верховный суд США одобрил закон, предусматривающий блокировку TikTok в стране, если китайская компания ByteDance, которая является владельцем платформы, не продаст ее новой компании.