TikTok прекращает работу в США из-за запрета Байдена

Ожидается, что в воскресенье пользователи TikTok потеряют доступ к сервису, а мобильное приложение будет удалено из магазинов приложений Apple и Google. Согласно американскому законодательству, Министерство юстиции будет вправе взыскивать штрафы с этих платформ, а также с хостинг-провайдеров в размере до 5 тысяч долларов за каждого пользователя.