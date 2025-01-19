Дело о трещинах в школе дошло до Бастрыкина

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проверку информации о ненадлежащем содержании школы в посёлке Новом в Надеждинском районе. Ранее здесь появились трещины в стенах и осыпалась штукатурка.
Здание школы построено в 1975 году, в 1983 году к нему была возведена пристройка. Сейчас здесь начала осыпаться штукатурка. Кроме того, на стенах появились трещины.
Школьников перевели на дистанционное обучение, а в школе начали обследование конструкций. Проверка должна показать, из-за чего началось разрушение стен, и насколько безопасно находиться в самом здании.
Кроме того, свою проверку начал также Следственный комитет. Она должна выяснить, насколько само содержание здания соответствовало нормативам.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, о проблемах в школе неоднократно сигнализировали родители учеников, однако руководство учебного заведения не принимало соответствующих мер реагирования.
Школа № 6 в Надеждинском районе существенно перегружена. Сюда перевели часть учеников аварийной школы № 1 села Вольно-Надеждинское после того, как в здании обрушилась стена в корпусе столовой.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Ранее прокуратура уже вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона директору школы № 6 Михаилу Скобенко.
Инцидент в школе № 6 стал уже вторым крупным ЧП в учреждениях образования Надеждинского района. 30 мая прошлого года в Вольно-Надеждинском обрушилась пристройка в школе № 1. К счастью, никто из школьников не пострадал — занятия к этому времени здесь уже были завершены и школа готовилась к проведению ЕГЭ.