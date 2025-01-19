Дело о трещинах в школе дошло до Бастрыкина

Инцидент в школе № 6 стал уже вторым крупным ЧП в учреждениях образования Надеждинского района. 30 мая прошлого года в Вольно-Надеждинском обрушилась пристройка в школе № 1. К счастью, никто из школьников не пострадал — занятия к этому времени здесь уже были завершены и школа готовилась к проведению ЕГЭ.