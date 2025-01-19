С 1 марта: в России изменятся правила регистрации автомобилей в ГАИ

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали эксперты, самым главным изменением в правилах регистрации машины в ГАИ станет исключение из списка обязательных документов для прохождения данной процедуры полиса ОСАГО.
При этом, как уточняют специалисты, на площадку осмотра всё равно придётся приезжать на машине, а до этого на ней также нужно будет посетить ещё и пункт техосмотра. Отсутствие ОСАГО чревато штрафом.
Как полагают эксперты, санкцию за управление транспортным средством без полиса на водителя могут наложить прямо на площадке ГАИ. Первый штраф за отсутствие ОСАГО в январе 2025 года не изменился — 800 рублей.
Однако, с учётом январского повышения, за повторное нарушение придётся заплатить уже от 3 до 5 тысяч рублей, в случае если у автовладельца не получится зарегистрировать машину за один день, пишет «Авто Mail».
Ранее стало известно, что в Госдуме хотят в 6 раз поднять штраф для части водителей.