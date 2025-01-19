В Иране показали секретную подземную базу ВМС

Высшее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана продемонстрировало секретную подземную базу своих военно-морских сил, сообщает агентство CNN.
В ходе презентации был представлен первый подземный город ВМС КСИР, где представители командования рассказали о стратегическом расширении и высоком потенциале сдерживания Исламской Республики Иран на море.
Демонстрацию базы проводили верховный командующий КСИР Хосейн Салами и командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири. Салами отметил, что эта база и показанные на ней катера, прозванные «шершнями», представляют собой лишь небольшую часть боевого потенциала КСИР.
Ранее Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере проведения совместных военных учений, говорится в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.