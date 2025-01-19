В Иране показали секретную подземную базу ВМС

Демонстрацию базы проводили верховный командующий КСИР Хосейн Салами и командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири. Салами отметил, что эта база и показанные на ней катера, прозванные «шершнями», представляют собой лишь небольшую часть боевого потенциала КСИР.