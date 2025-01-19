Хабаровский «Амур» обыграл обладателя Кубка Гагарина

На последней минуте основного времени «Амур» упустил шанс завершить матч победой. Алекс Броадхерст и Владислав Барулин не смогли реализовать выход «два в одного». В предыдущей встрече команд в Хабаровске «Металлург» победил в овертайме, но на этот раз не смог забить победный гол за 60 минут. В концовке команды действовали на встречных курсах, создавая опасные моменты у ворот друг друга. Однако забить не удалось ни одной из сторон. Прекрасный шанс упустил Арно Дюрандо, бросив в касание после контратаки. Серия бросков в пустые ворота также не принесла результата. И только в шестой попытке, когда счет был уже равным, Александр Гальченюк принес «Амуру» победу.