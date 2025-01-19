Хабаровский «Амур» обыграл обладателя Кубка Гагарина

В Хабаровске состоялся матч между «Амуром» и действующим обладателем Кубка Гагарина «Металлургом», у которого дальневосточники смогли вырвать победу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый период прошел с преимуществом «Металлурга». Команда больше владела шайбой и чаще бросала по воротам, но в итоге период завершился ничьей. «Амур» использовал контратаки и забил гол после ошибки защитников «Металлурга». Артур Гиздатуллин перехватил шайбу и забил гол, а Егор Коробкин сравнял счет, подставив клюшку под бросок Никиты Камалова.
Во втором периоде у ворот «Амура» возник опасный момент. Голкипер Джурусик не зафиксировал шайбу после дальнего броска Данилы Юрова, и она чудом не попала в ворота. «Металлург» реализовал большинство через 13 секунд: Даниил Вовченко бросил издалека, и Джурусик, которому закрыл обзор Александр Петунин, не смог среагировать. Однако во втором большинстве «Металлург» не смог забить, а Вячеслав Грецкий даже вышел один на один с вратарем, но Смолин спас команду.
В начале третьего периода «Амур» имел шанс забить. Кирилл Слепец беспрепятственно вошел в зону и бросил, но голкипер сумел отразить шайбу плечом. Активная игра «тигров» привела к удалению у соперника, но они не смогли реализовать численное преимущество. Зато в равных составах Гиздатуллин оформил дубль, забив гол после броска перед пустыми воротами. «Амур» стал чаще атаковать и создал больше опасных моментов. Ближе к концу периода инициатива вернулась к «Металлургу», хотя бросковое преимущество оставалось за «тиграми».
На последней минуте основного времени «Амур» упустил шанс завершить матч победой. Алекс Броадхерст и Владислав Барулин не смогли реализовать выход «два в одного». В предыдущей встрече команд в Хабаровске «Металлург» победил в овертайме, но на этот раз не смог забить победный гол за 60 минут. В концовке команды действовали на встречных курсах, создавая опасные моменты у ворот друг друга. Однако забить не удалось ни одной из сторон. Прекрасный шанс упустил Арно Дюрандо, бросив в касание после контратаки. Серия бросков в пустые ворота также не принесла результата. И только в шестой попытке, когда счет был уже равным, Александр Гальченюк принес «Амуру» победу.