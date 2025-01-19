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Нардеп Дубинский: Численность населения Украины могла упасть до 21 миллиона

В настоящий момент на территории Украины могут проживать от 21 до 24 миллионов человек. Такую оценку численности оставшегося населения Незалежной дал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который продолжает находиться в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Источник: Life.ru

Тревожную для Киева цифру Дубинский озвучил на основе коэффициента потребления зерна. Он напомнил, что за весь 2024 год в стране израсходовано лишь 6 миллионов тонн зерновых.

«Количество населения на Украине можно предположить в районе 21−24 миллионов человек. Примерно вдвое меньше официальной статистики», — подчеркнул нардеп.

По мнению Дубинского, для такой численности в Раде слишком много депутатов. Сейчас в парламенте 450 законодателей, и это количество нужно сократить до 300−200 человек.

А ранее Дубинский также заявил, что Владимир Зеленский намерен восполнять колоссальные потери в рядах ВСУ за счёт подростков. Уже сейчас бывший комик думает, как преподнести народу неприятное решение, считает депутат Рады.