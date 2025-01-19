Цены вырастут на 15% — какие продукты подорожают в феврале

Об этом всех граждан предупредил инвестор Евгений Ходченков, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно его прогнозу, в феврале 2025 года в российских магазинах заметно подорожают популярные съестные продукты. Речь идёт о таких позициях, как сливочное масло, молоко, сметана, йогурты, фрукты, овощи, хлеб, свинина, говядина, пишет Ura.ru.
Как полагает специалист, эти продукты в среднем подорожают на величину от 10% до 15%. Главными причинами февральского повышения цен на продовольствие станут общая инфляция, ослабление рубля, удорожание производства и сезонный фактор.
В частности, стоимость хлебобулочных изделий на полках российских магазинов, как считает эксперт, погонит вверх низкий уровень урожая пшеницы. Фрукты и овощи подорожают из-за плохой погоды и повышения издержек бизнеса на логистику.
Также подорожание продуктов будут стимулировать такие факторы, как ограниченное предложение и затраты на их хранение. Цены могут стабилизироваться к весне, но на прежний уровень они уже не вернутся, предупредил Ходченков.