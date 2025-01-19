Новая рабочая неделя в Хабаровском крае начнётся с отключений ТВ и радио

— Отключение оборудования будет проходить в то время, когда в эфире не планируется важных сообщений — это согласовано с вещателями. После проведения необходимых работ трансляции вернуться на прежние частоты, поэтому производить перенастройку приёмников жителям региона не придётся. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — отметили в РТРС.