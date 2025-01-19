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Новая рабочая неделя в Хабаровском крае начнётся с отключений ТВ и радио

Сигнал будет прерываться в ряде населённых пунктов региона.

Источник: Хабаровский край сегодня

Отключения радио и телевидения коснутся ряда населённых пунктов Хабаровского края в понедельник, 20 января, в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сигнал будет сбоить несколько дней.

— Отключение оборудования будет проходить в то время, когда в эфире не планируется важных сообщений — это согласовано с вещателями. После проведения необходимых работ трансляции вернуться на прежние частоты, поэтому производить перенастройку приёмников жителям региона не придётся. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — отметили в РТРС.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 20 по 23 января 2025 года:

20.01.2025

Николаевск-на-Амуре, с 09:00 до 18:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России».

21.01.2025

Комсомольск-на-Амуре, с 08:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России»;

  • Радио «Восток России»;

  • Радио «Маяк»;

  • Радио «Вести FM».

Кукан, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

22.01.2025

Иня, Охотский округ, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • Радиопрограмма «Радио России».

Наумовка, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

  • Радио 101,8 FM

23.01.2025

Догордон, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

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