Новая рабочая неделя в Хабаровском крае начнётся с отключений ТВ и радио

Отключения радио и телевидения коснутся ряда населённых пунктов Хабаровского края в понедельник, 20 января, в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сигнал будет сбоить несколько дней.
— Отключение оборудования будет проходить в то время, когда в эфире не планируется важных сообщений — это согласовано с вещателями. После проведения необходимых работ трансляции вернуться на прежние частоты, поэтому производить перенастройку приёмников жителям региона не придётся. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — отметили в РТРС.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 20 по 23 января 2025 года:
20.01.2025
Николаевск-на-Амуре, с 09:00 до 18:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
21.01.2025
Комсомольск-на-Амуре, с 08:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Восток России»;
Радио «Маяк»;
Радио «Вести FM».
Кукан, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
22.01.2025
Иня, Охотский округ, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Наумовка, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
- Радио 101,8 FM
23.01.2025
Догордон, Хабаровский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).