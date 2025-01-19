Каток на стадионе «Авангард» закрыли из-за слишком тёплой погоды

Каток на стадионе «Авангарде» во Владивостоке временно закрыли. Это связано с погодными условиями.
Как сообщают в мэрии Владивостока, каток приостановил свою работу для того, чтобы не допустить разрушение льда. В приморской столице установилась температура около нуля. На солнце же ртутный столбик и вовсе показывает положительные температуры.
На льду на «Авангарде» образовался тонкий слой воды. Катание в этом случае небезопасно как для людей, так и для самого льда — при воздействии коньков он стремительно разрушается.
О возобновлении работы катка обещают сообщить дополнительно. По прогнозам синоптиков, уже завтра в краевом центре похолодает до −5.