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Каток на стадионе «Авангард» закрыли из-за слишком тёплой погоды

О возобновлении катаний сообщат дополнительно.

Источник: Аргументы и факты

Каток на стадионе «Авангарде» во Владивостоке временно закрыли. Это связано с погодными условиями.

Как сообщают в мэрии Владивостока, каток приостановил свою работу для того, чтобы не допустить разрушение льда. В приморской столице установилась температура около нуля. На солнце же ртутный столбик и вовсе показывает положительные температуры.

На льду на «Авангарде» образовался тонкий слой воды. Катание в этом случае небезопасно как для людей, так и для самого льда — при воздействии коньков он стремительно разрушается.

О возобновлении работы катка обещают сообщить дополнительно. По прогнозам синоптиков, уже завтра в краевом центре похолодает до −5.