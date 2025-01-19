История Вани Дмитриенко, ставшего популярным в 15 лет

Уроженец Красноярска Ваня Дмитриенко в свои 19 лет уже популярный певец. На его страницах в соцсетях и на YouTube сотни тысяч подписчиков. Клипы собирают миллионы просмотров, концерты — полные залы. Даже Григорий Лепс исполняет песни, написанные Ваней.
Об истории популярности музыканта из Красноярска — в материале krsk.aif.ru.
В Москву переехал в 12 лет.
Ваня Дмитриенко родился в 2005 году в Красноярске, его папа — музыкант, а мама — психиатр-нарколог. У парня две сестры. Творчеством занимается с детства.
В 2018 году Иван с семьей переехал в Москву — город, принесший ему популярность. Как он рассказывал журналистам, столица дала ему многое, но Красноярск подарил базу — занятия в театральной студии, где он научился контактировать с людьми, развил дикцию, вокал и даже чувство юмора. А главное Красноярск помог закалить пробивной характер, без которого в Москве многого не достичь.
«Сибирское воспитание помогало мне добиться успеха», — признавался Ваня.
Решение переехать в столицу было взвешенным и заранее спланированным. Ивану тогда было 12 лет. На такой шаг повлиял продюсер Евгений Орлов, который увидел выступление талантливого мальчика на одном из фестивалей и сказал его маме: «Ваш сын способен на многое, везите его в Москву».
В столице Ваня планировал поступить в Музыкальное училище имени Гнесиных, но в итоге решил учиться в колледже при МФЮА на экономиста. Парень говорил, что всему, чему могли бы обучить в Гнесинке, он может выучиться сам, общаясь с крутыми музыкантами и просто делая свою работу.
Музыкальную деятельность Ваня Дмитриенко начал с каверов, выкладывая песни в интернете. А свой первый собственный трек он написал в 13 лет. Правда, она так и осталась неопубликованной.
17 млн просмотров.
В 2020 году Дмитриенко принял участие в проекте «Хочу с Open Kids». В этом же году он подписал контракт с лейблом Zion Music. Вскоре вышли первые синглы — «В сердечке нить», «Навечно» и «Танцуй», которые привлекли внимание к 15-летнему музыканту. В июне 2020 года вышел совместный клип с Open Kids на песню «Ответь мне».
Большая известность к Ване Дмитриенко пришла после выхода в свет песни «Венера-Юпитер», а также клипа на неё. До выхода песни музыкант выложил короткий фрагмент в соцсетях, который мгновенно завирусился — появились десятки тысяч каверов всего за два дня. Песня вышла 31 декабря 2020 года, клип, собравший 17 млн просмотров, появился спустя 1,5 месяца. Песня заняла первые строчки нескольких чартов и стала одной из самых популярных песен 2021 года.
С этого момента о Ване Дмитриенко заговорили как о большом артисте. Его хвалили звезды российского шоу-бизнеса, в частности, Григорий Лепс, который даже приобрел у начинающего музыканта несколько написанных им песен. В 2022 году вышел их совместный трек «Бейби».
С именем Вани Дмитриенко связан рекорд. За песню «Венера-Юпитер» в 2021 году музыкант получил премию «Золотой граммофон», став самым молодым её обладателем за всю историю.
После обретения успеха Ваня чаще стал появляться на телевидении. Участвовал в таких шоу, как «Танцы со звездами», «Маска». Стал обладателем шести музыкальных премий, еще на две номинировался.
Первый альбом.
Несмотря на множество песен, первый и единственный на данный момент альбом выпустил в 2023 году. Пластинка объединила 11 треков и получила название «Параноик».
«Я собрал “Параноика” из песен, которые были написаны за последние 3 — 4 года в разные моменты моей жизни. В нем я хотел показать этапы своего взросления и то, как за эти годы менялись мои мысли. Такое название я выбрал потому, что отчасти могу назвать себя параноиком. Мы часто делаем из мухи слона, но если постараться трезво оценить ту или иную проблему, то выяснится, что не все потеряно», — говорил о концепции альбома музыкант.
Как отмечали критики, большинство песен на альбоме — лиричные баллады о любви и расставании, в которых Ваня Дмитриенко рассказывает близкие каждому истории жизненных перемен и переживаний, а также делится, как с ними справляется.
На московскую презентацию альбома пришел даже Филипп Киркоров. Он тогда поздравил талантливого музыканта с успехом. В 2023 году Ваня отправился в первый гастрольный тур «На одной орбите», который охватил 16 городов России.
Ваня Дмитриенко показал себя как отличный композитор. Достаточно сказать, что он написал целых 5 песен из 17, в том числе и заглавную, для альбома Григория Лепса «Завтра», вышедшего в 2023 году.
Не только музыкант, но и актер.
Стоит отметить, что музыканту не чуждо и актерское мастерство. Ему нравятся съемки. Он признавался, что чувствует себя свободно перед камерой. Так, Ваня снялся в нескольких сериалах, самая значительная роль у него в музыкальной драме «Плакса», сценаристом и продюсером которой выступил лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, а главную роль исполнила его дочь Ника.
Сериал посвящен теме школьного буллинга. Ваня Дмитриенко исполнил роль гитариста группы, собранной главной героиней. Зрители отмечали, что с задачей он справился отлично. Его персонаж получился хорошим, добрым, позитивным. Хотя сама идея драмы не отличалась оригинальностью, что подмечали критики, сравнивая кино с «Ранетками».
Одна из последних на данный момент работ Ивана — дуэт с Катей Лель на её хит из 2000-х «Мой мармеладный». Увидеть Ваню Дмитриенко в необычном образе и услышать коллаборацию можно в «Небриллиантовой руке», премьера которой состоялась на Новый год на одном из телеканалов. Дмитриенко предстал перед слушателями в образе парня с эльфийскими ушами и розовыми волосами, рассекающего по зефирно-мармеладной стране на украшенном яркими стикерами автомобиле.
А 4 января вышел клип на трек «Вишневый», который явно знаменует новый этап в творчестве талантливого музыканта.