История Вани Дмитриенко, ставшего популярным в 15 лет

«Я собрал “Параноика” из песен, которые были написаны за последние 3 — 4 года в разные моменты моей жизни. В нем я хотел показать этапы своего взросления и то, как за эти годы менялись мои мысли. Такое название я выбрал потому, что отчасти могу назвать себя параноиком. Мы часто делаем из мухи слона, но если постараться трезво оценить ту или иную проблему, то выяснится, что не все потеряно», — говорил о концепции альбома музыкант.