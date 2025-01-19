Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До −6 ожидается в Иркутске в воскресенье 19 января

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и небольшой снег.

Источник: Комсомольская правда

До −4, −6 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 19 января. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

1 По области ожидается переменная облачность, небольшой снег. В северо-западных, южных, верхнеленских, северо-восточных, Зиминском, Усть-Кутском, Киренском районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура −3,-8, при облачной погоде −13,-18 градусов, — говорится в сообщении.

На Байкале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Местами порывы могут достигать до 17−22 м/с. Температура −2, −7 градусов.