До −6 ожидается в Иркутске в воскресенье 19 января

До −4, −6 градусов ожидается в Иркутске в воскресенье 19 января. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
1 По области ожидается переменная облачность, небольшой снег. В северо-западных, южных, верхнеленских, северо-восточных, Зиминском, Усть-Кутском, Киренском районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 14 м/с. Температура −3,-8, при облачной погоде −13,-18 градусов, — говорится в сообщении.
На Байкале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Местами порывы могут достигать до 17−22 м/с. Температура −2, −7 градусов.