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Рогов: российские войска подняли флаг России в селе Ясеновое на западе ДНР

Российские войска также продвинулись западнее Ясенового.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска подняли флаг Российской Федерации в селе Ясеновое на западе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

10 января он отмечал, что Вооруженные силы РФ вошли в Ясеновое, и начались бои за его освобождение от оккупации украинских сил. Село расположено северо-западнее уже освобожденного города Курахово.

«Наши воины подняли над селом Ясеновое триколор, заканчивается зачистка села от остатков украинских боевиков», — заявил Рогов.

Он также добавил, что российские войска продвинулись западнее Ясенового и вошли на окраины села Новоандреевка, окружив населенный пункт с трех сторон.

Ранее стало известно, что российские военные вошли в населенный пункт Великая Новоселка на юге ДНР. При этом командование ВСУ так и не разрешило группировке украинской армии отступить.