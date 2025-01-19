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Митрополит Пантелеимон освятил воду в Крещенскую ночь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ночь на 19 января, Святое Богоявление, праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды в Покровском кафедральном соборе города Красноярска.

Источник: Красноярская епархия

За богослужением пели Архиерейский хор Красноярска (регент — Дмитрий Васянович) и детско-юношеский духовный хор «София» (художественный руководитель — Елена Плеханова).

По окончании Литургии глава Красноярской митрополии совершил чин великого освящения воды, окропил святой водой верующих и обратился с архипастырским наставлением: «Дорогие братья и сестры! С днём Крещения Господня! Храни вас всех Господь, а святая вода будет вам защитой от ада, диавола и всякого злого умысла. С праздником!» — цитируют слова на сайте епархии.

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