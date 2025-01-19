Митрополит Пантелеимон освятил воду в Крещенскую ночь

По окончании Литургии глава Красноярской митрополии совершил чин великого освящения воды, окропил святой водой верующих и обратился с архипастырским наставлением: «Дорогие братья и сестры! С днём Крещения Господня! Храни вас всех Господь, а святая вода будет вам защитой от ада, диавола и всякого злого умысла. С праздником!» — цитируют слова на сайте епархии.