Также губернатор сообщил: «Накануне светлого праздника встретился с архиереями Красноярской митрополии. Продолжаем совместную работу по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию молодёжи и развитию волонтёрской деятельности для поддержки защитников Отечества».
Губернатор поздравил жителей региона с Крещением
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор края Михаил Котюков поздравил с праздником Крещения Господня всех жителей региона в своих соцсетях. «С Крещением, друзья! Здоровья, духовного единения, семейного тепла и всего самого доброго!», — написал он.