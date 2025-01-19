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Губернатор поздравил жителей региона с Крещением

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор края Михаил Котюков поздравил с праздником Крещения Господня всех жителей региона в своих соцсетях. «С Крещением, друзья! Здоровья, духовного единения, семейного тепла и всего самого доброго!», — написал он.

Источник: Соцсети

Также губернатор сообщил: «Накануне светлого праздника встретился с архиереями Красноярской митрополии. Продолжаем совместную работу по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию молодёжи и развитию волонтёрской деятельности для поддержки защитников Отечества».

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