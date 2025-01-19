Губернатор поздравил жителей региона с Крещением

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор края Михаил Котюков поздравил с праздником Крещения Господня всех жителей региона в своих соцсетях. «С Крещением, друзья! Здоровья, духовного единения, семейного тепла и всего самого доброго!», — написал он.