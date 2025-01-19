В Красноярске пройдет международный турнир по дзюдо — этап серии Russian judo Tour

Соглашение подписали исполнительный директор федерации дзюдо России Валентин Хабиров и директор Центра спортивной подготовки Красноярского края Денис Луговик. Уже известно, что соревнования планируется провести в августе 2025 года.
«Такой турнир пройдет в Красноярске впервые. Мы начинаем календарный год с большого международного турнира — Кубка Ивана Ярыгина, на который приедет большое представительство зарубежных спортсменов. Продолжаем эту линейку крупных мероприятий международным турниром по дзюдо. Еще в 2022 году мы проводили турнир памяти Гулидова в новом формате с участием спортсменов уровня сборной России. Теперь же формат расширяется до международного. С точки зрения количества спортсменов мы выходим на более профессиональный уровень проведения соревнований по дзюдо в Красноярске», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
В свою очередь, исполнительный директор федерации дзюдо России Валентин Хабиров подчеркнул, что развитие дзюдо в Красноярском крае находится на очень высоком уровне.
«Красноярск — это такая опорная точка нашего вида спорта на карте Российской Федерации. Думаю, что спортсмены будут стремиться попасть на турнир, тем более в нынешней обстановке, где есть ограничения с точки зрения участия в международных стартах. Это и дополнительный стимул для дзюдоистов при наличии представителей 15 стран выполнить норматив мастера спорта международного класса. В регионе мы традиционно проводим очень много соревнований, красноярские спортсмены состоят в сборных по различным возрастам, а министерство спорта края и федерация дзюдо региона активно участвуют во всех направлениях развития нашего вида спорта», — сказал Валентин Хабиров.
Напомним, в 2022 году в Красноярске прошли соревнования памяти Владимира Гулидова — турнир Профессионального тура российского дзюдо Russian Judo Tour. Тогда впервые соревнования прошли в новом формате — по регламенту чемпионата мира. Конкуренцию российским дзюдоистам из 32 регионов России составили сильнейшие спортсмены из Беларуси, Узбекистана и Монголии. За восемь дней на татами Дворца спорта имени Ивана Ярыгина вышли более 200 борцов. Красноярским дзюдоистам тогда удалось взять две награды: золото завоевал Руфат Алескеров, а серебро — Наталья Ёлкина.