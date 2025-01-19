В Красноярске пройдет международный турнир по дзюдо — этап серии Russian judo Tour

«Красноярск — это такая опорная точка нашего вида спорта на карте Российской Федерации. Думаю, что спортсмены будут стремиться попасть на турнир, тем более в нынешней обстановке, где есть ограничения с точки зрения участия в международных стартах. Это и дополнительный стимул для дзюдоистов при наличии представителей 15 стран выполнить норматив мастера спорта международного класса. В регионе мы традиционно проводим очень много соревнований, красноярские спортсмены состоят в сборных по различным возрастам, а министерство спорта края и федерация дзюдо региона активно участвуют во всех направлениях развития нашего вида спорта», — сказал Валентин Хабиров.