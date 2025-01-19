Китайские учёные научились делать еду из воздуха

Разработчики утверждают, что полученный белок может использоваться как в рационе человека, так и для кормления сельскохозяйственных животных. По мнению авторов проекта, новая технология не только способна обеспечить дополнительный источник пищи для растущего населения Земли, но и представляет собой эффективный способ сокращения углеродных выбросов в атмосферу. Этот метод также можно адаптировать для создания более ценных продуктов из углекислого газа.