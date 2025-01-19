Красноярский ХК «Енисей» на выезде уступил «Байкал-Энергии»

18 января красноярский «Енисей» на выезде уступил иркутской «Байкал-Энергии». Матч прошел в рамках чемпионата России по хоккею с мячом и завершился со счетом 7:5.
В составе нашей команды голами отметились Платон Кузьменко, Кирилл Коломейцев, Игорь Середкин, Всеволод Евсеев и Николай Коньков. Таким образом, красноярцы прервали серию из пяти побед и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице.
Уже 30 января «Енисей» сыграет с «Динамо» в Москве.
Ранее мы писали, что в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Сокол» уступил «Торосу» со счетом 1:4.