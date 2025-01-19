Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский ХК «Енисей» на выезде уступил «Байкал-Энергии»

Иркутский клуб «Байкал-Энергия» обыграл красноярский «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: Комсомольская правда

18 января красноярский «Енисей» на выезде уступил иркутской «Байкал-Энергии». Матч прошел в рамках чемпионата России по хоккею с мячом и завершился со счетом 7:5.

В составе нашей команды голами отметились Платон Кузьменко, Кирилл Коломейцев, Игорь Середкин, Всеволод Евсеев и Николай Коньков. Таким образом, красноярцы прервали серию из пяти побед и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице.

Уже 30 января «Енисей» сыграет с «Динамо» в Москве.

Ранее мы писали, что в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «Сокол» уступил «Торосу» со счетом 1:4.

здоровье