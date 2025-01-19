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На новой неделе в Красноярск после тепла нагрянут морозы

Во второй половине недели ожидается похолодание до −25.

Сейчас в Ричмонде: +3° 3 м/с 87% 753 мм рт. ст. +7°
Источник: Аргументы и факты

Морозы нагрянут в Красноярск на следующей неделе. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.

Согласно прогнозу на новую рабочую неделю, в понедельник, 20 января, днем ожидается −4, ночью −6.

Во вторник, 21 января, днем будет +1, ночью ожидается −2.

В среду, 22 января, днем потеплеет до +3, ночью резко похолодает до −15.

В четверг, 23 января, в дневное время прогнозируют −13, ночью же ожидается −25.

В пятницу, 24 января, днем обещают −19, в ночь на субботу −21.

Всю неделю будет пасмурно. Предварительно, снег может выпасть во второй половине недели. Будет дуть ветер со скоростью 4−5 м/с.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске засыпали стихийную горку.