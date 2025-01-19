На новой неделе в Красноярск после тепла нагрянут морозы

Морозы нагрянут в Красноярск на следующей неделе. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра.
Согласно прогнозу на новую рабочую неделю, в понедельник, 20 января, днем ожидается −4, ночью −6.
Во вторник, 21 января, днем будет +1, ночью ожидается −2.
В среду, 22 января, днем потеплеет до +3, ночью резко похолодает до −15.
В четверг, 23 января, в дневное время прогнозируют −13, ночью же ожидается −25.
В пятницу, 24 января, днем обещают −19, в ночь на субботу −21.
Всю неделю будет пасмурно. Предварительно, снег может выпасть во второй половине недели. Будет дуть ветер со скоростью 4−5 м/с.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске засыпали стихийную горку.